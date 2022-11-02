



Участие в выборах Шакед привело к краху Мерец и дало правым еще три мандата

Ведущий 12-го канала израильского ТВ, Амит Сегаль, утверждает, что участие в выборах Аелет Шакед - до самого конца увеличило избирательный барьер на сотни голосов, которых может не хватить Мерец для прохождения в Кнессет.



"Помните перепалки в Твиттере между Гальон и Шакед? Так вот, Шакед, выдвинувшись на прошлой неделе в координации с Ликудом, вероятно, стала причиной краха Мерец и увеличила количество мандатов правого блока на три", - написал Сегал на своем аккаунте в Telegram.



Сама Шакед намекнула, что ее выдвижение было согласовано с Ликудом: "Наше выдвижение стратегическое, и после выборов вы поймете почему", - сказала она, не назвав имя чиновника, с которым она говорила - члена МК Ярива Левина, близкого соратника Нетаниягу.



По данным подсчета голосов на этот час, за партию "Еврейский дом" проголосовали 47 555 человек. Еще около полумиллиона бюллетеней в двойных конвертах еще не подсчитаны.



Вчера вечером Шакед вышла к репортерам возле своего дома в Тель-Авиве и прокомментировала проигрыш на выборах: "Если выборки действительно верны, я хочу поздравить Биньямина Нетаниягу с этим достижением и весь правый блок. Я надеюсь, что они скоро создадут стабильное правительство".



Шакед не жалеет о своем решении идти до конца: "Мы шли со своей правдой и со своей идеологией, мы были домом для 80 тысяч человек с правом голоса, которые не выбрали бы другой путь, и я очень горжусь этим".



"Мы сражались как львы", - сказала Шакед активистам партии. "Я хочу сказать вам большое спасибо, мы знали, что это была очень трудная битва, но мы шли с нашей правдой и нашей идеологией".

