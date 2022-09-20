



Следующее правительство должно работать над созданием двух государств - Михаэли

Министр транспорта Мейрав Михаэли запустила предвыборную кампанию своей партии "Авода" в Тель-Авиве.



На встрече с избирателями Михаэли сказала, что хочет, чтобы следующее правительство работало над созданием двух государств для удовлетворения национальных стремлений палестинцев.



"Следующее правительство должно возобновить политический дискурс и перестать прятаться за пустыми словами, такими как "урегулирование конфликта" или "уменьшение конфликта"", — говорит Михаэли.



В воскресенье на еженедельном заседании правительства Михаэли попыталась вновь поднять в настоящее время отложенный вопрос о палестинской государственности.



"Без решения о двух государствах мы останемся с одним государством для двух наций, и это конец Государства Израиль, каким мы его знаем и любим, и мы не позволим этому случиться", — заявила лидер партии "Авода".



