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Подсчет голосов окончен: так будет выглядеть 25-й Кнессет
03.11.2022 19:31 Аркадий Бочаровский

Подсчет голосов окончен: так будет выглядеть 25-й Кнессет

После окончания подсчета голосов на выборах в 25-й Кнессет блок Нетаниягу получил 64 мандата, а блок левоцентристских партий - 51. 

Вечером в четверг, 3 ноября,  Центральная избирательная комиссия закончила подсчет голосов на выборах и опубликовала распределение мандатов в Кнессете 25-го созыва. Согласно результатам, правый блок Нетаниягу получает 64 мандата, по сравнению с 51 мандатом у левоцентристского блока и 5 мандатами у Хадаш Тааль.

Окончательные результаты выборов:

Ликуд 32 мандата

Еш Атид 24

Религиозные сионисты 14

Махане Мамлахти 12

ШАС 11

Яадут А-Тора 7

НДИ 6

Раам 5

Хадаш-Тааль 5

Авода 4


Согласно данным ЦИК на выборах 2022 года проголосовал 4 793 641 граждан Израиля - окончательный процент голосования составил 70,6% от всех имеющих право голоса.

Несмотря на окончание подсчета голосов, на данном этапе это еще не официальные результаты - которые будут опубликованы в следующую среду и представлены президенту государства Ицхаку Герцогу. До этого момента избирательная комиссия проведет ряд дополнительных проверок на нескольких уровнях, чтобы убедиться в чистоте выборов.

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