Подсчет голосов окончен: так будет выглядеть 25-й Кнессет
После окончания подсчета голосов на выборах в 25-й Кнессет блок Нетаниягу получил 64 мандата, а блок левоцентристских партий - 51.
Вечером в четверг, 3 ноября, Центральная избирательная комиссия закончила подсчет голосов на выборах и опубликовала распределение мандатов в Кнессете 25-го созыва. Согласно результатам, правый блок Нетаниягу получает 64 мандата, по сравнению с 51 мандатом у левоцентристского блока и 5 мандатами у Хадаш Тааль.
Окончательные результаты выборов:
Ликуд 32 мандата
Еш Атид 24
Религиозные сионисты 14
Махане Мамлахти 12
ШАС 11
Яадут А-Тора 7
НДИ 6
Раам 5
Хадаш-Тааль 5
Авода 4
Согласно данным ЦИК на выборах 2022 года проголосовал 4 793 641 граждан Израиля - окончательный процент голосования составил 70,6% от всех имеющих право голоса.
Несмотря на окончание подсчета голосов, на данном этапе это еще не официальные результаты - которые будут опубликованы в следующую среду и представлены президенту государства Ицхаку Герцогу. До этого момента избирательная комиссия проведет ряд дополнительных проверок на нескольких уровнях, чтобы убедиться в чистоте выборов.