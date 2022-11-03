



Подсчет голосов окончен: так будет выглядеть 25-й Кнессет

После окончания подсчета голосов на выборах в 25-й Кнессет блок Нетаниягу получил 64 мандата, а блок левоцентристских партий - 51.



Вечером в четверг, 3 ноября, Центральная избирательная комиссия закончила подсчет голосов на выборах и опубликовала распределение мандатов в Кнессете 25-го созыва. Согласно результатам, правый блок Нетаниягу получает 64 мандата, по сравнению с 51 мандатом у левоцентристского блока и 5 мандатами у Хадаш Тааль.



Окончательные результаты выборов:



Ликуд 32 мандата



Еш Атид 24



Религиозные сионисты 14



Махане Мамлахти 12



ШАС 11



Яадут А-Тора 7



НДИ 6



Раам 5



Хадаш-Тааль 5



Авода 4





Согласно данным ЦИК на выборах 2022 года проголосовал 4 793 641 граждан Израиля - окончательный процент голосования составил 70,6% от всех имеющих право голоса.



Несмотря на окончание подсчета голосов, на данном этапе это еще не официальные результаты - которые будут опубликованы в следующую среду и представлены президенту государства Ицхаку Герцогу. До этого момента избирательная комиссия проведет ряд дополнительных проверок на нескольких уровнях, чтобы убедиться в чистоте выборов.