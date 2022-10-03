



Новый опрос: ни один блок снова не получает большинства

Согласно новому опросу, опубликованному в понедельник, "Ликуд" останется крупнейшей фракцией в Кнессете, если сегодня состоятся новые выборы, но у Биньямина Нетаниягу по-прежнему не будет большинства для формирования правительства. Этого большинства не будет и у партий, входящих в нынешнюю коалицию.



Опрос, проведенный Midgam, показал, что блок из партий "Ликуд", ШАС, "Яадут А-Тора" и "Религиозный сионизм" получат в сумме 59 мандатов. Партии, составляющие коалиционное правительство получат в общей сложности 57 мандатов. Еще 4 мандата получает "Хадаш-Таал".



Согласно опросу, "Ликуд" получает 32 мандата, "Еш Атид" - 24, "Религиозный сионизм" и "А-Махане А-Мамлахти" по 12 мандатов каждая, ШАС - 8, "Яадут А-Тора" - 7, НДИ - 6.



"Авода" получает 6 мандатов, а "Мерец" - 5 мандатов. РААМ и "Хадаш-Таал" получают каждая по 4 места.



Партия "Еврейский дом" во главе с Аелет Шакед немного набирает в последнем опросе с 1,6% до 2,5%, но остается ниже избирательного порога в 3,25%. Партия "Балад" набирает 1,9% и также не проходит барьер.



