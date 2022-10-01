



Мейрав Михаэли приняла участие в демонстрации на развязке Хамад

Мейрав Михаэли заявила сегодня на демонстрации на развязке Хамед:



"Это протест всех, кому Государство Израиль дорого в их сердцах и умах. Это протест против жестокого и разрушительного насилия, которое правит Государством Израиль с 1993 года по сегодняшний день. Это насилие поддерживает тот, кто был здесь премьер-министром, и этот протест направлен на то, чтобы убедиться, что он не вернется на пост премьер-министра. Мы здесь, чтобы убедиться, что насилие не вернется в правительство. Мы протестуем и боремся за нашу правду".