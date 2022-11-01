



Лидер "Балад": проблема не в Нетаниягу или Лапиде, а в расизме

Лидер партии "Балад" Сами Абу Шехаде проголосовал в Яффо, призывая общественность отдать голоса за арабскую националистическую партию для борьбы с расизмом в Израиле.



"Проблема Израиля не в Нетаниягу или Лапиде, проблема в расизме. С этим нужно бороться, и поэтому люди голосуют за "Балад", — говорит Абу Шехаде.



Абу Шахаде приехал голосовать со своей семьей в смешанный еврейско-арабский город, где "люди ладят", сказал сотрудник избирательного участка.



Обращаясь к прессе, Абу Шехаде поворачивается к своей жене Ихсан Фари Абу Шехаде, чтобы спросить ее: "За кого вы голосовали?"



Она похлопывает его по груди и говорит: "За Сами, только за Сами".



