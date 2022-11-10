



Лапид Ганцу, Либерману и Михаэли: Только сплоченная оппозиция защитит демократию

Уходящий премьер-министр Яир Лапид опубликовал в Facebook пост, предназначенный для ушей министра обороны Бени Ганца, который решил, что его фракция, "А-Махане а-Мамлахти", не будет рекомендовать Яира Лапида на пост премьер-министра.



Лапид писал, что если Блок перемен хочет вернуться к власти, он должен объединить усилия: "Если мы хотим остановить безумную и разрушительную эскалацию, мы должны работать вместе. Если мы хотим защитить израильскую демократию и предотвратить религиозное принуждение и изоляцию женщин, нам нужно работать вместе".



"После проигрыша на выборах всегда присутствуют гнев и досада. Это по-человечески и понятно, но у нас есть гораздо более важная миссия. Мы должны объединить усилия в борьбе за нашу любимую страну. В Кнессете, на улицах, на всех возможных аренах", - написал Лапид.



По словам Лапида, в последние полтора года оппозиция была ядовитой и жестокой, но работала в четкой координации.



"Это сработало для нее. Теперь мы начинаем парламентскую, юридическую и гражданскую борьбу, и, прежде всего, судьбоносную борьбу за будущее страны. Мы не должны тратить энергию на внутренние дрязги. Если мы хотим остановить безумие, оппозиция должна работать вместе, в полной координации", — добавил уходящий премьер-министр Яир Лапид.



Партия "А-Махане а-Мамлахти" прибыла вчера вечером для консультации в дом президента Исаака Герцога в рамках подготовки к назначению премьер-министра, который наберет большинство рекомендательных голосов. Представители партии — министр абсорбции Пнина Тамено-Шете, министр строительства и ЖКХ Зеев Элькин и председатель фракции "Кахоль лаван" Эйтан Гинзбург — отказались рекомендовать кандидатуру. По словам Тамено-Шете, "большинство людей высказались на выборах, и мы будем уважать их волю. У блока Нетаниягу 64 мандата, и ни у кого больше нет шансов сформировать правительство".



Герцог спросил, почему "А-Махане а-Мамлахти" не рекомендует Лапида, и Тамено-Шете ответила: "Я не думаю, что мы играем в игры. Нам не нужен ни малейший шанс, поэтому мы никого не будем рекомендовать".

