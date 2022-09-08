



Генерал Цвика Фогель присоединился к "Оцма Йехудит"

Бывший глава Южного командования ЦАХАЛа, бригадный генерал в отставке Цвика Фогель присоединился к партии "Оцма Йехудит", возглавляемой Итамаром Бен-Гвиром.



Как сообщает "Аруц Шева", Цвика Фогель займет 10-е место в объединенном списке "Оцма Йехудит" и "Религиозного сионизма".



Итамар Бен-Гвир приветствовал Фогеля в рядах своей партии.



"Цвика всю свою жизнь боролся за Государство Израиль, и теперь он будет бороться за народ Израиля в Кнессете. Он настоящий воин, с большим опыт работы в сфере безопасности, он является огромным активом для народа Израиля и для "Оцма Йехудит". Я следил за Фогелем в последние годы, его позиция по борьбе с терроризмом на севере и юге и по применению суверенитета и управления ко всем частям Государства Израиль соответствует идеологической платформе "Оцма Йехудит", - заявил Бен-Гвир.



Сам Цвика Фогель заявил, что для него большая честь быть "государственным служащим от имени "Оцма Йехудит", партии, которая отражает его "политическую и общественную позицию".