



Гафни будет претендовать на пост председателя в финансовом комитете

Партия “Дегель а-Тора” планирует претендовать на председательство в финансовом комитете Кнессета для лидера партии Моше Гафни во время коалиционных переговоров.



“Дегель а-Тора” – одна из двух партий, входящих в состав “Яадут а-Тора” наряду с “Агудат Исраэль”.



“Идеологическое решение не занимать министерские посты в правительстве остается в силе”, – сообщил источник в “Дегель а-Тора” в субботу вечером.



“Члены Кнессета от партии будут занимать другие руководящие должности – председателей комитетов и заместителей министров, и будут изо всех сил бороться с жилищным кризисом, заниматься образованием и другими вопросами, которые стоят на повестке дня харедим”.