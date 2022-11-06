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Гафни будет претендовать на пост председателя в финансовом комитете
06.11.2022 10:20 Наталья Богинская

Гафни будет претендовать на пост председателя в финансовом комитете

Партия “Дегель а-Тора” планирует претендовать на председательство в финансовом комитете Кнессета для лидера партии Моше Гафни во время коалиционных переговоров.

“Дегель а-Тора” – одна из двух партий, входящих в состав “Яадут а-Тора” наряду с “Агудат Исраэль”.

“Идеологическое решение не занимать министерские посты в правительстве остается в силе”, – сообщил источник в “Дегель а-Тора” в субботу вечером.

“Члены Кнессета от партии будут занимать другие руководящие должности – председателей комитетов и заместителей министров, и будут изо всех сил бороться с жилищным кризисом, заниматься образованием и другими вопросами, которые стоят на повестке дня харедим”.

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