



Энгельман:Люди с ограниченными возможностями должны иметь возможность голосовать

Государственный контролер и омбудсмен (уполномоченный по приему жалоб населения) Матаниягу Энгельман провел конференцию для людей с ограниченными возможностями. Он ознакомил участников конференции с деятельностью отделения в своем учреждении, занимающегося вопросами равноправия в этой сфере.



Энгельман коснулся также темы предстоящих выборов и заявил: "Ровно через неделю состоятся выборы. В прошлом мы уже расследовали жалобы на отсутствие доступности на некоторых избирательных участках. В эти дни поступила еще одна жалоба, и мы ею занимаемся. Сегодня, с этой сцены, я обращаюсь к Центральной избирательной комиссии и призываю сделать все избирательные участки доступными для людей с ограниченными возможностями. Не должно возникнуть ситуации, при которой гражданин не смог реализовать свое демократическое право голоса только из-за отсутствия доступности".

