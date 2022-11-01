



День выборов: кто из политиков уже проголосовал

Президент Герцог проголосовал в Иерусалиме, обратившись к общественности: "Это огромная привилегия, мы должны быть благодарны".



Премьер-министр и председатель "Еш Атид" Яир Лапид пришел на избирательный участок в Тель-Авиве вместе с супругой. После голосования премьер сказал, что "эти выборы находятся между будущим и прошлым. Идите голосовать сегодня за будущее наших детей и за будущее нашей страны".



Председатель ШАС Арье Дери проголосовал на избирательном участке в районе Хар Ноф в Иерусалиме и призвал граждан Израиля идти на избирательные участки: "Это судьбоносная кампания, каждый, кто хочет еврейского государства, должен выйти и проголосовать. Просыпайтесь и идите голосовать, чтобы заменить это правительство, чтобы было еврейское государство, которое будет помогать слабым".







Спикер Кнессета Мики Леви сегодня утром появился на избирательном участке в своей резиденции в Мисбарет-Ционе и проголосовал в 7:00 утра, как только открылись избирательные участки.

"Я призываю всю общественность выйти и проголосовать. На этих выборах каждый голос имеет значение, потому что шансы политических сил почти равны. Это выборы, которые решат будущее и демократически-либеральную идентичность страны. голосуйте за будущее своих детей, за правительство, которое заботится о них", - сказал спикер Кнессета.



Председатель "Оцма Иегудит", член Кнессета Итамар Бен-Гвир после голосования в Кнессет 25-го созыва сказал: "Мы голосуем за Нетаниягу в качестве премьер-министра и полностью правое правительство. В течение достаточного количества лет были оправдания, почему правая политика не реализуется, теперь у нас есть возможность быть больше, чем Ганц, и проводить правую политику".



Министр образования Ифат Шаша Битон проголосовала возле своего дома в Зихрон-Яакове, заявив: "Это судьбоносный день для Государства Израиль".



Амихай Шикли, кандидат от "Ликуд" в Кнессет, проголосовал сегодня утром и написал в своем Twitter-аккаунте: "Мы проголосовали, идем до победы".



Хадар Мохтар, председатель партии "Пылающая молодежь", проголосовала на избирательном участке рядом с домом ее родителей в Кирьят-Оно.

"В прошлом году я была здесь и голосовала против всех, в этом году есть за кого голосовать и я отдала свой голос".

