



Заместитель главы Банка Израиля: слабый шекель вызывает новые повышения ставок

Высокий уровень инфляции в апреле удивил даже Банк Израиля. Сразу после объявления о десятом подряд повышении ставок в понедельник управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон сказал Globes: "Мы выявили факторы высокой инфляции, такие как поездки за границу, и это стало причиной значительной части сюрприза для нас, а также для остальных профессиональных органов". Другими словами, Банк Израиля ожидал гораздо более значительного снижения уровня инфляции, который по-прежнему составляет 5% в год.



На этой неделе заместитель управляющего Банка Израиля Эндрю Абир дал интервью агентству Reuters после объявления о повышении процентной ставки и объяснил, по крайней мере, некоторые из причин высокой инфляции и почему прогнозы Банка Израиля относительно ее скорого падения снова оказались ошибочными. Абир решительно подчеркнул: "Прогресс, которого мы ожидали от возвращения инфляции к целевому уровню, был более медленным, главным образом, из-за обменного курса шекеля и политической неопределенности, которую мы наблюдали в последние несколько месяцев".



Он добавил: "Нам, вероятно, пришлось пойти на большее ужесточение денежно-кредитной политики, чем мы предполагали, поскольку политическая неопределенность привела к увеличению премии за риск в Израиле, обесцениванию валюты и, следовательно, более высокой инфляции".



Абир также дал интервью "Bloomberg" и сказал, что степень ужесточения денежно-кредитной политики "была ценой обесценивания валюты вокруг политической неопределенности, увеличивая эту премию для Израиля вокруг судебных реформ." С начала 2023 года шекель обесценился на 4% по отношению к доллару США.



Абир добавил, что "вероятно, преобладающим фактором" снижения курса шекеля в этом году является изменение поведения израильских институциональных инвесторов. "Они не продали столько долларов для хеджирования своих валютных рисков, как они обычно делали".



Замечания Абира можно полностью понять, взглянув на уравнение, которое существовало на рынке в течение длительного времени: сильная корреляция между Уолл-стрит и обменным курсом шекеля к доллару. Когда фондовый рынок США рос, израильские институциональные инвесторы продавали доллары и укрепляли шекель - и наоборот. Сейчас эта корреляция прекратилась, и, несмотря на рост на Уолл-стрит в последние месяцы, курс доллара к шекелю остается высоким и держится в районе 3,55-3,70 шекеля за доллар.



В последние месяцы, с момента объявления судебной реформы, индексы Тель-Авивской фондовой биржи (TASE) также упали. С тех пор, как министр юстиции Ярив Левин объявил о своих планах по реформированию судебной системы, индексы TASE резко упали: индекс Tel Aviv 35 упал на 2%, а Tel Aviv 90 — на 7%.



Напротив, за то же время за рубежом был зарегистрирован резкий рост. Индекс S&P 500 вырос более чем на 7%, а Nasdaq — на 17%. После паузы в реформе TASE вырос, но шекель не восстановился.