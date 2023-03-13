



Захарова: попытки США спасти свои банки грозят проблемами всему миру

Попытки США спасти свою банковскую систему грозят миру большими экономическими проблемами. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские СМИ.



По ее словам, проблемы вызовет очередное устремление американцев напечатать больше ничем не обеспеченных долларов.



"Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребенок – бумагой и краской", – написала Захарова в своем Telegram-канале.



Напомним, в на днях произошло крупнейшее банкротство американского банка со времен кризиса 2008 года. СМИ отмечают, что Штаты ждет крупный кризис банковской системы, если власти страны не решат этот вопрос.



Вечером 13 марта ожидается обращение президента Джо Байдена. Политик собирается объяснить гражданам, как правительство страны "будет поддерживать устойчивость банковской системы".

