



За день масштабных воздушных тревог Украина теряет 7,5 млрд грн

Потери Украины от масштабных воздушных тревог в течение рабочего дня составляют не менее 7,5 млрд грн. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.



"Ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность", – отметил он.



По его словам, потери экономики в результате масштабных тревог в рабочий день составляют не менее 7,5 млрд грн.



"Мы не можем отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги. Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно/в нерабочие часы/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но обеспечить производство необходимой для победы продукции", – подчеркнул нардеп.