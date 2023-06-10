



Южнокорейцы массово скупают соль из-за грядущего сброса воды из Фукусимы

В Южной Корее паника, люди массово скупают соль и морепродукты. Такой ажиотаж возник перед запланированным Японией сбросом загрязненных вод с разрушенной атомной станции Фукусима, которая использовалась для охлаждения реакторов. Это, по плану, должно произойти летом.



Как пишет Reuters, жители Южной Кореи производят оптовые закупки указанных товаров для дальнейшего хранения. В то же время розничные покупатели пытаются накопить запасы, опасаясь потенциального дефицита.



"Я беспокоюсь, что сброс вод может не только испортить океан и привести к проблемам со здоровьем, но и поднять цены на соль и морепродукты", – отметила одна из жительниц Сеула 67-летняя Пак Эн Сил.



Издание отмечает, что, несмотря на налаживание отношений между японской и южнокорейской сторонами, в последние месяцы вопрос сброса более миллиона тонн загрязненной воды из разрушенной АЭС Фукусима остается спорным. Так, майский соцопрос показал, что более 85% жителей Южной Кореи выступают против плана Японии. Семь из десяти человек заявили, что сократят потребление морепродуктов в случае его реализации.



По данным южнокорейского Министерства океанов и рыболовства, цены на морскую соль выросли почти на 27% в первую неделю июня по сравнению с двумя месяцами ранее. В ведомстве это объяснили плохой погодой и падением производства, а не паническими закупками. Местные торговцы, в свою очередь, сообщили о росте продаж на 40-50% за последние дни.



На фоне ажиотажа выросли также акции производителей соли и морепродуктов. Акции Insanaga – предприятия, специализирующиеся на производстве солевых продуктов – в среду выросли на 28%. Акции производителя консервированного тунца Sajo Seafood также выросли более чем на 6%.