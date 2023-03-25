



Япония инвестирует $75 миллиардов в Индо-Тихоокеанский регион

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник объявил о новом плане по продвижению открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона, пообещав миллиарды долларов инвестиций для помощи экономикам стран региона во всех сферах – от промышленности до предотвращения стихийных бедствий. План, о котором он объявил в Нью-Дели, рассматривается как попытка Токио укрепить связи со странами Южной и Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять растущей агрессии Китая.



Кисида также заявил, что Япония хочет, чтобы вторжение России в Украину закончилось как можно быстрее, и призвал "Глобальный Юг" (страны Африки, Азии, Океании и Латинской Америки) "проявить солидарность". Японский премьер сказал, что в новом индо-тихоокеанском плане Японии есть четыре “столпа” – поддержание мира, решение новых глобальных проблем в сотрудничестве со странами Индо-Тихоокеанского региона, достижение глобального взаимодействия через разные платформы и обеспечение безопасности открытого моря и неба.



Япония пообещала выделить региону 75 миллиардов долларов к 2030 году посредством частных инвестиций, а также путем увеличения правительственной помощи и грантов.



Китайский режим наращивает свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и быстро модернизирует свои военно-морские силы одновременно продвигая свою инициативу “Один пояс, один путь”.

“Связь, при которой вы полагаетесь только на одну страну, порождает политическую уязвимость”, – заявил Кисида. “Мы проведем совместные морские учения с Индией и США, а также обучение доброй воле с АСЕАН и тихоокеанскими островами”.

Япония, Индия, Австралия и США являются членами так называемой “четверки”, созданной для того, чтобы уравновесить доминирование растущего Китая. Все четыре страны примут участие в ежегодных военно-морских учениях Malabar, которые пройдут в Австралии в текущем году.

“Индия – важный партнер, когда речь идет о реализации нашего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”, – сообщил премьер Японии журналистам.

Глава индийского правительства Нарендра Моди сказал, что укрепление индийско-японского “партнерства не только важно для обеих наших стран, оно также способствует миру, процветанию и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе”.



Однако у двух стран разные позиции по поводу войны в Украине. Япония ввела санкции против России, как и многие другие страны. Индия этого не сделала, отказавшись возложить вину на Москву и увеличив закупки российской нефти.