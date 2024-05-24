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Япония и Южная Корея расширили антироссийские санкции
24.05.2024 08:45 Алина Груднева

Япония и Южная Корея расширили антироссийские санкции

Япония ввела новые антироссийские санкции.

По данным министерства иностранных дел страны, ограничения затронули 9 организаций и одно частное лицо, а также две компаний, связанные с РФ и Беларусью.
 
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В частности, под санкции попали ООО "Трансморфлот", ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд" и ее гендиректор, ФКУ Войсковая Часть 25969, исследовательский комплекс "Владимировка" и полигон Ашулук.

В свою очередь, Южная Корея ввела санкции в отношении кораблей MAIA-1 и MARIA.

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