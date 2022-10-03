



Япония договорилась с Petronas о наращивании поставок СПГ

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии договорилось с малайзийской компанией Petronas о наращивании поставок сжиженного природного газа (СПГ) в случае чрезвычайной ситуации или сбоев в поставках энергоресурсов, сообщает Nikkei.



По информации издания, это предусмотрено подписанным между ведомством и компанией меморандумом о сотрудничестве. Спрос на СПГ в Японии растет зимой, в то время как в странах Юго-Восточной Азии наблюдается его избыток из-за отсутствия потребности в отоплении.



Кроме того, стороны рассмотрят возможность совместных инвестиций в производство СПГ и обсудят использование резервуаров для его хранения.