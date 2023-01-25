



“Яадут А-Тора” отменит налог на въезд личного транспорта в Гуш-Дан

Депутаты от партии “Яадут А-Тора” подали вчера законопроект об отмене программы платного въезда на личном транспорте в города Гуш-Дан.



Предыдущее правительство утвердило эту программу, которая должна была начать действовать в начале 2025 года. Преследуя цель заставить людей пользоваться общественным транспортом, правительство решило установить оплату за въезд в Гуш-Дан в зависимости от приближенности к Тель-Авиву.



В законопроекте депутатов Гафни, Ашера и Пиндруса утверждается, что эта программане соответствует реальности из-за неразвитой инфраструктуры общественного транспорта. По их мнению, государство будет взимать оплату за въезд в Гуш-Дан с периферии на автомобиле, не предоставив им достойной альтернативы. По программе стоимость пересечения всех трех поясов, на которые поделили Гуш-Дан, составит 37,7 шекелей в один конец.



“Заявленная цель этого налога на проезд – поощрение передвижения на общественном транспорте, но сегодня эти услуги не отличаются эффективностью. Налог только увеличит стоимость жизни и нанесет вред гражданам, приезжающим с периферии на работу”, – считают депутаты “Яадут а-Тора”.