



VW инвестирует в аккумуляторы и сырье для создания бюджетного электромобиля

Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует инвестировать 180 миллиардов евро (193 миллиарда долларов) в течение пяти лет в такие области, как производство аккумуляторов и добыча сырья, чтобы сократить расходы на электромобили и защитить свою долю рынка, сообщило во вторник руководство компании, пишет Reuters.



Более двух третей пятилетнего инвестиционного бюджета компании, объявленного во вторник, выделено на электрификацию и цифровизацию, в том числе до 15 миллиардов долларов на аккумуляторы и сырье.



Однако в условиях потрясений на рынках из-за краха Silicon Valley Bank финансовый директор Арно Антлиц заявил аналитикам, что компания может отложить некоторые инвестиции в аккумуляторы, если рынок не будет расти, как ожидалось.



"Общая цель — всегда иметь надежные финансовые показатели", — сказал Антлиц.



Volkswagen, ведущий производитель автомобилей в Европе, стремится сократить отставание от пионера электромобилей Tesla, расширяя свою долю на растущем рынке автомобилей с батарейным питанием.



Автопроизводитель по-прежнему стремится к 2025 году вывести на рынок доступный электромобиль стоимостью около 25 000 евро на базе полностью электрической платформы MEB второго поколения.



Антлиц сказал, что надеется, что к тому времени компания заключит достаточно сделок по поставкам сырья и расширит производство аккумуляторов, чтобы снизить затраты на электромобили, 40% которых связаны со стоимостью аккумуляторов.



"Мы ожидаем, что к 2025 году доля электромобильности в новых продажах достигнет 20%, и уже инвестируем две трети в эту область. С другой стороны, нам нужно поддерживать конкурентоспособность двигателей внутреннего сгорания… это двойное бремя", — сказал Антлиц.



Автопроизводитель заявил, что завершает работу над высокопроизводительным программным обеспечением для своих премиальных и люксовых брендов, которое в среднесрочной перспективе может быть применено во всей компании в попытке улучшить работу своего программного подразделения Cariad.



Согласно годовому отчету автопроизводителя, опубликованному во вторник, подразделение, созданное под руководством бывшего генерального директора Герберта Дисса, превысило бюджет и отстало от своих целей, понеся операционный убыток в размере 2,1 миллиарда евро в 2022 году при выручке в 800 миллионов евро.



Инвестиционные решения направлены на выполнение плана из 10 пунктов, разработанного генеральным директором Volkswagen Оливером Блюмом после того, как он возглавил компанию в сентябре.

Член совета директоров Томас Шмолл заявил в понедельник, что потребности автопроизводителя в Европе удовлетворяются за счет трех заводов, которые уже работают, и что компания не торопится выбирать новые площадки. Компания также объявила о своем первом североамериканском заводе в Канаде , который должен начать производство в 2027 году.

