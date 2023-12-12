



Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Газе

Всемирный банк предоставит новую чрезвычайную помощь Газе суммой в 20 миллионов долларов.



Она входит в общий пакет поддержки на сумму 35 млн долларов.



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По данным банка, 10 миллионов долларов выделяются на еду для примерно 377 000 человек. Помощь будет оказана через Всемирную продовольственную программу.



Еще столько же будут предоставлены на медицинскую помощь и материалы для гуманитарных целей.

