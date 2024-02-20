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Во Франции арестована вилла "Газпрома"
20.02.2024 16:22 Алина Груднева

Во Франции арестована вилла "Газпрома"

Во Франции суд арестовал виллу Irina Maria в Рокбрюн-Кап-Мартене на Лазурном берегу.

О решении в рамках расследования дела об отмывании денег сообщает Le Monde.

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По данным издания, вилла принадлежала российскому миллиардеру основателю ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну. Во Франции считают, что она принадлежит  дочерней компании "Газпром".

Уточняется, что стоимость этого объекта оценивается в 120 млн евро. Кроме всех основных удобств, на ее территории есть три бассейна, теннисный корт и вертолетная площадка.

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