



Во Франции арестована вилла "Газпрома"

Во Франции суд арестовал виллу Irina Maria в Рокбрюн-Кап-Мартене на Лазурном берегу.



О решении в рамках расследования дела об отмывании денег сообщает Le Monde.



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По данным издания, вилла принадлежала российскому миллиардеру основателю ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну. Во Франции считают, что она принадлежит дочерней компании "Газпром".



Уточняется, что стоимость этого объекта оценивается в 120 млн евро. Кроме всех основных удобств, на ее территории есть три бассейна, теннисный корт и вертолетная площадка.