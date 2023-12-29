



Внучка основателя LʼOreal - первая женщина с состоянием выше $100 млрд

Внучка основателя LʼOreal Франсуаза Бетанкур-Майерс оказалась первой женщиной в мире, состояние которой превышает 100 миллиардов долларов.



По данным Bloomberg, по состоянию на 28 декабря, состояние заместителя председателя совета директоров косметической компании составило 100,2 миллиарда долларов, благодаря росту стоимости акций.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Семья Бетанкур-Майерс владеет 33% акций компании. Сама Беттанкур-Майерс унаследовала акции от своей матери в 2017 году.



В Bloomberg отметили, что состояние внучки основателя LʼOreal по-прежнему гораздо меньше, чем у главы LVMH Бернара Арно, в распоряжении которого 179,4 млрд долларов.