



Великобритания переведет экономику на “военное время”

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине обнаружила потребность в более серьезных запасах во всех сферах, а промышленность, как оказалось, не успевает за потребностями фронта. Поэтому Британия выделяет 10 млрд фунтов стерлингов для производителей оружия, чтобы дать отрасли уверенность в долгосрочном финансировании, подкрепленном долгосрочными контрактами. Это позволит им производить больше оружия и быть готовым к увеличению мощностей.



Также Сунак сказал, что Великобритания планирует выйти на уровень выделения 2,5% ВВП на оборону к 2030 году. Премьер Британии призвал увеличивать инвестиции в Украину, поскольку это сдерживает Россию и не позволят диктатору Владимиру Путину пойти дальше.



