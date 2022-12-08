



В Великобритании впервые за 30 лет разрешили построить угольную шахту

Правительство Великобритании выдало разрешение на строительство угольной шахты, впервые за 30 лет. Решения раскритиковали с разных сторон.



Ожидается, что новая шахта создаст около 500 рабочих мест и будет производить 2,8 миллиона тонн угля в год. Власти Великобритании заявили, что этот уголь заменит импортный – использовать его планируют для производства стали, а не электроэнергии. Однако большинство британских сталелитейных заводов уже отказались от использования угля из будущей шахты из-за высокого содержания в нем серы. Экспорт угля в Евросоюз тоже сомнителен, поскольку его предприятия постепенно переходят с угля на более экологичные методы выплавки стали.



Экологи подсчитали, что шахта будет ежегодно выбрасывать около 400 миллионов тонн парниковых газов, что эквивалентно 200 тысячам автомобилей на дорогах. Противники проекта также отмечают, что новые угольные разработки нанесут удар по статусу Великобритании как мирового лидера по переходу на возобновляемые источники энергии.



В британском правительстве считают, что шахта будет иметь "в целом нейтральное влияние на изменение климата". Также власти пообещали, что предприятие не помешает планам страны достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, поскольку в 2049 году шахту заморозят.



Полномасштабное вторжение России в Украину заставило европейские страны пересмотреть планы перехода на зеленую энергетику. Рост цен на газ и непредсказуемость российских поставок подталкивают страны Европы к выбору угля для производства энергии. По данным аналитиков из Bank of America, с начала войны производство энергии на угольных электростанциях в Европе выросло на 25% от уровня 2021 года. За тот же период европейский импорт угля из Австралии, Южной Африки и Индонезии увеличился более чем в 11 раз, подсчитали в консалтинговой компании Coalmint.



Помимо новой шахты Великобритания также разрешила бурение новых нефтяных и газовых скважин в Северном море. Чехия передумала сокращать добычу угля, а Франция возобновила работу закрытой угольной электростанции.



Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления, из-за которого в мире учащаются и усиливаются ливни и жара. Они вызывают стихийные бедствия, приводящие к гибели людей и животных, разрушению домов и инфраструктуре. По данным Всемирной метеорологической организации, последние восемь лет стали самыми теплыми годами за всю историю метеонаблюдений, а в 2021 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных уровней.