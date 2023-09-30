



В ущерб борьбе с раком: РФ сэкономит более 30 млрд на медицине в пользу войны

Правительство России решило сэкономить на всех ключевых медицинских проектах в пользу трат на войну в Украине, подсчитало издание The Moscow Times на основе пояснительной записки к проекту бюджета на 2024-2026 гг.



Военные расходы бюджета достигнут 10,8 трлн рублей (29,5% расходов), к 2026 году – превысят 20 трлн. Траты на военную сферу увеличатся на 70% и станут самыми крупными с советских времен. При этом траты на национальный проект Владимира Путина “Здравоохранение” в 2024 году сократят на 31 млрд рублей, урезав его на 10%.



25,5 млрд рублей вычтут из трат на борьбу с раком и модернизацию поликлиник в регионах РФ. Расходы на детское здравоохранение сократили почти на 50%, а на первичную медицинскую помощь – на 20%.



Также на 5% сократят расходы на цифровизацию медицины. На 13% – траты на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, власти ликвидировали программу поддержки производства лекарств.