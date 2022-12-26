



В Украине убытки мелких домохозяйств за полгода составили миллиарды долларов

Украинские мелкие хозяйства понесли 2,26 миллиарда долларов убытков за полгода полномасштабной войны, сообщает The Food and Agriculture Organization FAO.



Ведущий аналитик FAO Анна Бурка добавила, что “1,26 миллиарда долларов убытков понесли домохозяйства, работающие в области растениеводства, и 1 миллиард – связанные с животноводством”.



25% этих производств уменьшили или полностью остановили собственное производство из-за полномасштабной войны. Сейчас 50% состояния опрошенных FAO домохозяйств тратятся на продовольствие, а для прифронтовых регионов показатель возрастает до 75%.



Анна Бурка также рассказала, что для поддержки 500 тысяч сельскохозяйственных домохозяйств и помощи с посевным материалом, кормами для животных и инвентарем, FAO планирует привлечь около 100 миллионов долларов.

