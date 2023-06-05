



В Украине обнаружили дополнительные запасы газа

Компания "Укргаздобыча" пробурила и запустила новую скважину на востоке Украины, которая позволит ежесуточно добывать 230 тыс. кубометров газа. Об этом сообщает "Нафтогаз" в понедельник, 5 июня.



"Мы получили этот результат на открытом более 45 лет назад газовом месторождении, которое долго считали малоперспективным. Команда разработчиков "Укргаздобычи", применив обновленные подходы к интерпретации данных, обнаружила дополнительные запасы газа в недрах", - говорится в сообщении.



На месторождении планируется бурение еще пяти новых скважин, чтобы полностью реализовать выявленный потенциал по добыче газа. Всего планируется получать с объекта не менее 1 млн кубометров газа в сутки.



Напомним, в мае в Украине заработала еще одна мощная газовая скважина - ее дебит составляет 580 тыс. кубометров газа в сутки.



А в апреле "Укргаздобыча" запустила скважину, которая дает более 460 тыс. кубометров газа в сутки. Тогда ее называли самой мощной за последние два с половиной года.