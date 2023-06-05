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В Украине обнаружили дополнительные запасы газа
05.06.2023 16:55 Раиса Вовк

В Украине обнаружили дополнительные запасы газа

Компания "Укргаздобыча" пробурила и запустила новую скважину на востоке Украины, которая позволит ежесуточно добывать 230 тыс. кубометров газа. Об этом сообщает "Нафтогаз" в понедельник, 5 июня.

"Мы получили этот результат на открытом более 45 лет назад газовом месторождении, которое долго считали малоперспективным. Команда разработчиков "Укргаздобычи", применив обновленные подходы к интерпретации данных, обнаружила дополнительные запасы газа в недрах", - говорится в сообщении.

На месторождении планируется бурение еще пяти новых скважин, чтобы полностью реализовать выявленный потенциал по добыче газа. Всего планируется получать с объекта не менее 1 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, в мае в Украине заработала еще одна мощная газовая скважина - ее дебит составляет 580 тыс. кубометров газа в сутки.

А в апреле "Укргаздобыча" запустила скважину, которая дает более 460 тыс. кубометров газа в сутки. Тогда ее называли самой мощной за последние два с половиной года. 

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