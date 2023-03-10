



В РФ вновь откроются Bershka и Zara, но есть одно "но"

В России вновь возобновят работу такие популярные магазины, как Bershka, Zara и Pull & Bear.



По данным местных СМИ, теперь бренды модной одежды будут носить другие названия.



Так, Bershka теперь будет называться Ecru. Ее магазины будут открыты уже этой весной. Информацию об этом подтвердил глава департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова.



В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что Pull & Bear будет называться DUB, а Zara — Maag.



Открытие планировалось раньше, однако их сроки были перенесены из-за землетрясений в Турции. Производством одежды будет заниматься Китай вместе с турками.



