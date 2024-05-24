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В РФ разрешили конфисковывать имущество США
24.05.2024 03:30 MIGnews.com

В РФ разрешили конфисковывать имущество США

Глава РФ Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующий указ.

"Указ разрешает российским компаниям и частным лицам обращаться в российские суды с требованием признавать необоснованным изъятие имущества по решению судов или государственных органов в США", - пишет издание.
 

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