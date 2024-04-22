



В РФ нефтепереработка упала до годового минимума

К настоящему моменту нефтепереработка в России упала до годового минимума.



По данным Bloomberg, одним из факторов послужили удары дронов, которые наносятся по российским НПЗ.



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В период с 11 по 17 апреля в России суточный показатель переработки составлял 5,22 млн баррелей, что на 0,2% ниже среднего показателя за аналогичный период неделей ранее.



В агентстве отметили, что в целом в прошлом месяце нефтепереработка равнялась 5,23 млн баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с мая 2023 года.