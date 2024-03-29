



В марте Украина получила от союзников 9 млрд долларов

В текущем месяце в госбюджет Украины поступило около 9 млрд долларов льготного внешнего финансирования. Это средства от Евросоюза, Канады, Великобритании, Японии и МВФ. Об этом сообщил Министерство финансов.



Среди доноров:

Евросоюз – 4,9 млрд долларов (льготное финансирование);

Канада – 1,5 млрд долларов (льготное финансирование);

Япония – 1,1 млрд долларов (льготное финансирование);

МВФ – 880 млн долларов (льготное финансирование);

Великобритания – 515 млн долларов (льготное финансирование).

"Международная помощь направлена на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины", – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что с начала 2024 года внешнее финансирование Украины составило 10,1 млрд. долларов, а с начала широкомасштабного вторжения РФ – 83,7 млрд. долларов.Ранее в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд. долларов международного финансирования. Таким образом, большинство денег уже предоставлено. Еще один транш от ЕС ожидается в апреле.