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В марте Украина получила от союзников 9 млрд долларов
29.03.2024 19:32 Раиса Вовк

В марте Украина получила от союзников 9 млрд долларов

В текущем месяце в госбюджет Украины поступило около 9 млрд долларов льготного внешнего финансирования. Это средства от Евросоюза, Канады, Великобритании, Японии и МВФ. Об этом сообщил Министерство финансов.

Среди доноров:

  • Евросоюз – 4,9 млрд долларов (льготное финансирование);
  • Канада – 1,5 млрд долларов (льготное финансирование);
  • Япония – 1,1 млрд долларов (льготное финансирование);
  • МВФ – 880 млн долларов (льготное финансирование);
  • Великобритания – 515 млн долларов (льготное финансирование).
"Международная помощь направлена на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины", – говорится в сообщении.
 
В ведомстве отметили, что с начала 2024 года внешнее финансирование Украины составило 10,1 млрд. долларов, а с начала широкомасштабного вторжения РФ – 83,7 млрд. долларов.
 
Ранее в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд. долларов международного финансирования. Таким образом, большинство денег уже предоставлено. Еще один транш от ЕС ожидается в апреле. 

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