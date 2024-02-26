



В Лондоне предложили конфисковать имущество друзей Путина

Мэр Лондона Садик Хан предложил британскому правительству конфисковать имущество друзей Владимира Путин.



По данным ВВС, он призвал полученные средства направить на строительство жилья для украинских беженцев.



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По оценке Хана, если продать имущество стоимостью 1,1 млрд фунтов стерлингов, то это поможет с финансированием строительства более 4 тысяч недорогих домов.



"Это может включать предоставление доступного жилья некоторым украинцам, для которых Лондон стал домом после выезда из Украины из-за вторжения Путина", - пояснил Хан.