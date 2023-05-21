



В Израиле вырастут цены на хлеб



СМИ сообщают о новых подорожаниях: после повышения цен на молоко дорожают те сорта хлеба, цены на которые контролирует правительство. С понедельника, 22 мая цена на хлеб увеличится для потребителей на 4,9%.



Не поднимая шума, Комитет по контролю за ценами при минфине решил одобрить повышение контролируемых цен на хлеб. Министр экономики Нир Баркат категорически возражал против повышения, но комитет решил его одобрить.



Таким образом, если в настоящее время цена нарезанного хлеба составляет 6,7 шекеля, то с завтрашнего дня его цена возрастет до 8,3 шекеля. Белый хлеб, который сегодня стоит 5,2 шекеля, с завтрашнего утра будет стоить 6,10 шекеля.