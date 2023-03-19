



В Израиле резко увеличилось количество безработных специалистов хайтека



На фоне сообщений о кризисе в высокотехнологичной промышленности служба занятости публикует данные о безработных из высокотехнологичных отраслей. Их число последовательно увеличивается с апреля 2022 года. Как сообщается в ежемесячных отчетах службы занятости за последние месяцы, с апреля 2022 года число претендентов на пособие по безработице растет, и сейчас составляет 96,7 тысяч - примерно на 34% больше, чем их число в апреле, которое составляло около 72,1 тысяч.



Данные относятся к прошлому месяцу, до кризиса в банке Silicon Valley в США и краха других банков - что может вызвать волну увольнений в мировой индустрии высоких технологий, в том числе и в Израиле. Естественно, что с ростом рынка растет и число ищущих работу", - успокаивают в службе занятости, добавляя, что "во время кризиса коронавируса индустрия высоких технологий увеличила набор персонала. Вполне возможно, что увеличение числа соискателей, зарегистрированных за последние десять месяцев, считается исправлением ситуации".