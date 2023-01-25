



В Израиле подешевеет молоко

Министерство сельского хозяйства внесло поправку к закону, согласно которому в Израиле выросли цены на молочные продукты.



Это произошло в среду, 25 января.



По данным ведомства, соответствующая поправка предназначена для сдерживания общего роста цен и снижения стоимости жизни в стране.



"Поправки к закону сделают молоко более доступным для всех граждан Израиля. Мы продолжим поддерживать наших фермеров, чтобы обеспечить стабильные поставки продовольствия в Израиль", - сообщил министр сельского хозяйства Ави Дихтер.



По его словам, министерство сельского хозяйства тесно сотрудничает с минфином для реализации политики снижения стоимости жизни.

