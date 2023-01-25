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В Израиле подешевеет молоко
25.01.2023 19:40 Алина Груднева

В Израиле подешевеет молоко

Министерство сельского хозяйства внесло поправку к закону, согласно которому в Израиле выросли цены на молочные продукты. 

Это произошло в среду, 25 января.

По данным ведомства, соответствующая поправка предназначена для сдерживания общего роста цен и снижения стоимости жизни в стране. 

"Поправки к закону сделают молоко более доступным для всех граждан Израиля. Мы продолжим поддерживать наших фермеров, чтобы обеспечить стабильные поставки продовольствия в Израиль", - сообщил министр сельского хозяйства Ави Дихтер. 

По его словам, министерство сельского хозяйства тесно сотрудничает с минфином для реализации политики снижения стоимости жизни.
 

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