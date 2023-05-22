



В Абу-Дисе построят новый еврейский квартал

Городской комитет по планированию Иерусалима дал предварительное разрешение на строительство нового еврейского квартала в арабском анклаве, расположенном на границе между столицей и Иудеей и Самарией.



Город Абу-Дис, расположенный на восточной окраине Иерусалима, охватывает обе стороны линии, разграничивающей муниципальные границы столицы, при этом большая часть земли города находится в зоне B, находящейся под гражданской администрацией Палестинской администрации и израильским военным контролем.



На прошлой неделе новый еврейский квартал получил предварительное одобрение комитета по планированию Иерусалима.

Проект, получивший название “Кидмат Цион”, будет включать в себя 400 новых единиц жилья, построенных рядом с защитным барьером, разделяющим Абу-Дис.



В настоящее время в Абу-Дисе проживает около дюжины семей проживает в двух небольших многоквартирных домах, купленных Ateret Cohanim при поддержке покойного американского еврейского филантропа Ирвинга Московица.



Первоначально составленный в 1990-х годах, уменьшенная версия плана, включающая всего 225 домов, получила первоначальную поддержку городских властей в 2000 году. План был возобновлен в 2012 году, когда количество домов было увеличено до 300, однако позже проект был снова отложен.



В своем брифинге по плану “Кидмат Цион”, представленным комитету по планированию, Ateret Cohanim сослалась на “палестинские амбиции” в Абу-Дисе, чтобы подчеркнуть важность нового проекта.



“Палестинские учреждения в Абу-Дисе были построены с целью превратить город в столицу Палестины и построить коридор и проход к центру Иерусалима, способствуя тем самым захвату всего города”, –заявили в компании. “Значение создания и развития такого соседства заключается в том, чтобы создать щит Иерусалима от палестинских амбиций. Оно нарушит непрерывность района и защитит нас от разделения города”.