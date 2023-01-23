



В 2022 году мировые рынки акций и облигаций потеряли более 30 трлн долл.

На мировом рынке облигаций произошел крутой разворот... В прошлом году мировые рынки акций и облигаций потеряли более 30 трлн долларов.



Процентные ставки по облигациям, выпущенным до 2022 года, сильно отставали от уровня инфляции, темпов и размеров пересмотров учетных ставок центробанков государств мира, и обновляемых предложений банковских учреждений, теряя ценность в глазах инвесторов, которые вполне логично активы, не приносившие ожидаемый доход.



Однако с начала года ситуация кардинально поменялась.



После того как эмитенты предложили новую доходность, глобальная эмиссия государственных и корпоративных облигаций разного уровня и класса к 18 января составила, по данным Bloomberg, 586 миллиардов долларов, что является историческим рекордом за весь период наблюдений с 1999 года.



Установленные по предложенным облигациям новые уровни доходности, соразмерные в качестве базы с теми высокими уровнями инфляции, зафиксированными в прошлом году, с одной стороны, "сошлись в одной точке" с пониманием и ожиданием со стороны инвесторов, что инфляция в 2023 начнет замедляться, а центральные банки будут смягчать жесточайшую за последнее десятилетие монетарную политику.



Доход, фиксированный по новым облигациям, наивысший с 2008 года, вызвал большой интерес у инвесторов, которые скупали практически все, что предлагалось на продажу – от ценных бумаг центральных банков и суверенных фондов до корпоративных и даже спекулятивных эмитентов.



"Вход" в новые облигации с фиксированным доходом для инвесторов является более привлекательным, чем возврат на рынок акций, особенно в условиях, когда и международные финансовые институции, и консалтинговые компании говорят о перспективах замедления мировой экономики, а следовательно и сокращении финансово-производственных показателей и доходности эмитентов акций.

