



Unilever поднимает цены



Продовольственный гигант Unilever обратился к торговым сетям и потребовал повышения цен с 1 июля. Компания Unilever является производителем сухих завтраков Thelma, включая кукурузные хлопья, шоколада Click и средств для чистки и стирки.



Около шести месяцев назад компания Unilever повысила цены и подверглась резкой критике со стороны общественности и даже бойкотировалась торговыми сетями. На этом шаге Unilever потеряла десятки миллионов. После бойкота маркетинговых сетей в течение многих месяцев в сетях наблюдался дефицит некоторых продуктов Unilever.



Требование продовольственного гиганта продолжает волну повышения цен, которая началась три недели назад с объявления о повышении цен на поднадзорные молочные продукты, а также на хлеб. Среди компаний и поставщиков, которые повысили цены: Тнува, Эсем, Strauss, Diplomat, Terra, Willy-Food и Reckitt Benckiser . Неделю назад была опубликована информация о том, что бренд мороженого Ben & Jerry's, которым владеет Unilever, намерен поднять цены на 15%.