



Украина выполнила одно из главных требований МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении в Бюджетный кодекс о возможности использования средств со счетов в поддержку Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив при этом, что законопроект предлагает обнародование на официальных сайтах главных распорядителей средств сумм, полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг.



"Имеем второй выполненный "структурный маяк" в программе МВФ (это пункт №8 в Structural Benchmarks). Закон предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета и введение ежемесячной отчетности о поступлении и использовании средств по каждому из открытых в НБУ счетов и контроля за их использованием в соответствии с бюджетным законодательством", - отметил Железняк.



Напомним, 22 декабря 2023 года МВФ обнародовал Меморандум новой программы для Украины. Программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.