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Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро помощи
16.01.2023 12:51 Раиса Вовк

Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро помощи

В понедельник, 16 января, Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Первый транш ожидается на этой неделе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

Глава правительства отмечает, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина ожидает получить уже на этой неделе.

"Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро на этой неделе", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в декабре саммит ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета. 

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