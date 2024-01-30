



Турция повысила процентную ставку до 45%



Центральный банк Турции повысил процентную ставку с 42,5%, отметив, что это последнее повышение в текущем раунде; по оценкам банка, инфляция, составляющая 64,8%, должна сократиться вдвое к концу 2024 года.



Согласно заявлению, опубликованному комитетом политиков при Центральном банке, "последние показатели указывают на то, что частное потребление продолжает умеренно расти в соответствии с процессом сдерживания инфляции". Потребление растет несмотря на то, что инфляция составляет почти 65%.



Согласно прогнозу, опубликованному Центральным банком под руководством Хафизе Гайя Эркан, ожидается, что к лету инфляция вырастет до уровня более 70 %, но к концу года резко снизится до 36 %.



Этот шаг является отменой политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее называл высокие процентные ставки "матерью и отцом зла". Однако после победы на выборах в мае он стал придерживаться более традиционной экономической политики.

