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Турция повысила процентную ставку до 45%
30.01.2024 15:10 Аркадий Бочаровский

Турция повысила процентную ставку до 45%


Центральный банк Турции повысил процентную ставку с 42,5%, отметив, что это последнее повышение в текущем раунде; по оценкам банка, инфляция, составляющая 64,8%, должна сократиться вдвое к концу 2024 года.

Согласно заявлению, опубликованному комитетом политиков при Центральном банке, "последние показатели указывают на то, что частное потребление продолжает умеренно расти в соответствии с процессом сдерживания инфляции". Потребление растет несмотря на то, что инфляция составляет почти 65%.

Согласно прогнозу, опубликованному Центральным банком под руководством Хафизе Гайя Эркан, ожидается, что к лету инфляция вырастет до уровня более 70 %, но к концу года резко снизится до 36 %.

Этот шаг является отменой политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее называл высокие процентные ставки "матерью и отцом зла". Однако после победы на выборах в мае он стал придерживаться более традиционной экономической политики.
 

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