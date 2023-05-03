



Toyota инвестирует в израильского разработчика тестирования автономных машин

Toyota и Nvidia входят в группу инвесторов, которые поддержали последний раунд финансирования израильского технологического стартапа Foretellix, разработчика платформы для тестирования и проверки систем помощи водителю и автономных систем вождения.



Финансирование серии C в размере 43 миллионов долларов для Foretellix возглавила 83North Ventures. Фонд развития Toyota Woven Capital и американский чиповый гигант Nvidia присоединились к раунду финансирования в качестве новых стратегических инвесторов вместе с Artofin VC.



Согласно заявлению, сделанному во вторник, предыдущие инвесторы стартапа, израильская венчурная компания MoreTech Ventures, Nationwide, венчурное подразделение многонационального автопроизводителя Volvo Group и Jump Capital, также участвовали в инвестиционном раунде. В ходе раунда финансирования общий привлеченный капитал Foretellix превысил 93 миллиона долларов.



Компания Foretellix, основанная в 2018 году с офисами в Израиле и Калифорнии, создала программную платформу, которая использует аналитику больших данных и искусственный интеллект (ИИ) для проверки безопасности систем автономного вождения, развернутых в беспилотных транспортных средствах. Платформа стартапа использует гиперавтоматизацию для моделирования и тестирования множества различных сценариев, с которыми системы вождения могут столкнуться на дороге, а также для проверки их производительности. Foretellix также имеет офисы в Европе и Азии, в которых работает более 100 человек.



“Foretellix устраняет самый большой барьер для безопасного крупномасштабного развертывания автоматизированных систем вождения, — сказал соучредитель и генеральный директор Foretellix Зив Биньямини. - Новое финансирование поможет нам удовлетворить растущий спрос на наши решения, расширить наше присутствие по всему миру и ускорить наше видение достижения безопасной автономии”.



Среди крупнейших клиентов Foretellix — Volvo Group и Torc, дочерняя компания Daimler Truck, которые используют ее платформу проверки и валидации, ориентированную на безопасность, для разработки и развертывания своих систем автономного вождения.



В прошлом году Foretellix заключила партнерское соглашение с Nvidia, чтобы внедрить свою платформу имитации вождения, которая использует несколько сетей искусственного интеллекта для преобразования записанных видеоданных в симуляцию. Volvo также работает совместно с Foretellix над адаптацией своей испытательной системы для транспортных средств на автомагистралях, а также в условиях ограниченного пространства, таких как шахты и карьеры.



Вице-президент по инвестициям и приобретениям Woven by Toyota Джордж Келлерман сказал, что инвестиции фонда роста связаны с тем, что автопроизводитель выполняет “миссию по созданию самых безопасных, самых интеллектуальных и ориентированных на человека мобильных решений”.



"Технология верификации и валидации играет важнейшую роль в обеспечении безопасности и производительности инновационных автономных систем, которые ускоряют будущее мобильности, - сказал Келлерман. - Foretellix является ведущим игроком в этой области, и мы рады работать вместе для продвижения технологий автоматизированного вождения".

