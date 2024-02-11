



Tower Semiconductor хочет построить в Индии завод по производству микросхем

Израильская компания Tower Semiconductor представила правительству Индии предложение о строительстве в стране завода по производству микросхем стоимостью 8 миллиардов долларов, сообщила в воскресенье, 11 февраля национальная газета Indian Express.



По данным издания, компания Tower, стремящаяся получить государственное финансирование для реализации своего плана, намерена производить в Индии чипы с размерами 65 и 40 нанометров.



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Производство микросхем является одним из ключевых пунктов деловой программы Моди, однако первоначальные предложения о выделении 10 миллиардов долларов в качестве финансирования для этой отрасли потерпели неудачу, а некоторые предложения застопорились или были отменены.

