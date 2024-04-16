



Tesla увольняет более 10% сотрудников по всему миру на фоне падения продаж

Компания Tesla, сообщила сотрудникам, что увольняет более 10% персонала по всему миру, говорится во внутренней служебной записке, с которой ознакомилось агентство Рейтер в понедельник, 15 апреля поскольку компания борется с падением продаж и усиливающейся ценовой войной за электромобили (EV).



В ответ на комментарии к этой новости на сайте X генеральный директор Tesla Илон Маск написал: "Примерно раз в пять лет нам необходимо реорганизовать и упорядочить компанию для следующего этапа роста".



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Последний раз Маск объявлял о сокращении рабочих мест в 2022 году, после того как сказал руководителям, что у него "очень плохое предчувствие" относительно экономики. Tesla никогда не указывала, сколько рабочих мест она сократила в 2022 году, но, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, число ее сотрудников выросло с примерно 100 000 в конце 2021 года до более чем 140 000 в конце 2023 года.



Увольнения в понедельник вступили в силу немедленно, согласно копии электронного письма, отправленного уволенным сотрудникам, с которой ознакомилось агентство Reuters.



Также в понедельник старший вице-президент Tesla Дрю Баглино, отвечающий за разработку аккумуляторов, и Рохан Патель, вице-президент по государственной политике и развитию бизнеса, объявили о своем уходе из компании X.



Баглино был одним из четырех членов руководящей команды Tesla, перечисленных на сайте компании по связям с инвесторами, в которую входит генеральный директор Илон Маск. Маск поблагодарил обоих руководителей за их работу в ответе на их соответствующие заметки на сайте X.

