



Tesla попробует рекламировать себя - Илон Маск

Гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что производитель электромобилей начнет заниматься рекламой, что является важным шагом для компании, которая в основном избегала традиционного маркетинга, пишет Bloomberg.



"Мы попробуем немного рекламы и посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Маск во вторник на ежегодном собрании акционеров Tesla, отвечая на вопрос инвестора.



Акции компании выросли более чем на 2% на предварительных торгах.



Компания Tesla давно гордится тем, что ее автомобили продаются по принципу "сарафанного радио" среди своих поклонников. Она создала грозный бренд, не платя за рекламу на телевидении, радио или в печати.



Маск сказал в последующем интервью CNBC, что оплата рекламы может стать способом расширить существующую базу пользователей Tesla.



"Это стоит попробовать, и мы посмотрим, насколько это эффективно. Я только согласился на это, так что это еще не полностью сформированная стратегия", - сказал он.