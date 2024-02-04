Тайвань резко усилил контроль над экспортом санкционных товаров
Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за экспорт санкционных товаров в Россию.
По данным Focus Taiwan, об этом объявило министерство экономики.
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По данным ведомства, резко усилен контроль над передачей технологий, металлообрабатывающих верстаков и других товаров для предотвращения их использования Россией против Украины.
"Штраф за первые нарушения экспорта в РФ увеличен более чем в 15 раз до 1 миллиона новых тайваньских долларов", - сказано в заявлении.
Также Тайвань планирует усилить контроль за поставками в РФ и Беларусь через третьи страны, преимущественно, через Турцию и ОАЭ.