



Тайвань резко усилил контроль над экспортом санкционных товаров

Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за экспорт санкционных товаров в Россию.



По данным Focus Taiwan, об этом объявило министерство экономики.



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По данным ведомства, резко усилен контроль над передачей технологий, металлообрабатывающих верстаков и других товаров для предотвращения их использования Россией против Украины.



"Штраф за первые нарушения экспорта в РФ увеличен более чем в 15 раз до 1 миллиона новых тайваньских долларов", - сказано в заявлении.



Также Тайвань планирует усилить контроль за поставками в РФ и Беларусь через третьи страны, преимущественно, через Турцию и ОАЭ.