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Тайвань резко усилил контроль над экспортом санкционных товаров
04.02.2024 06:30 Алина Груднева

Тайвань резко усилил контроль над экспортом санкционных товаров

Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за экспорт санкционных товаров в Россию.

По данным Focus Taiwan, об этом объявило министерство экономики.

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По данным ведомства, резко усилен контроль над передачей технологий, металлообрабатывающих верстаков и других товаров для предотвращения их использования Россией против Украины.

"Штраф за первые нарушения экспорта в РФ увеличен более чем в 15 раз до 1 миллиона новых тайваньских долларов", - сказано в заявлении.

Также Тайвань планирует усилить контроль за поставками в РФ и Беларусь через третьи страны, преимущественно, через Турцию и ОАЭ.

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