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Табачные компании будут платить за уборку окурков в Испании
05.01.2023 09:03 Ольга Белозерова

Табачные компании будут платить за уборку окурков в Испании

С пятницы, 6 января, в Испании вступает в силу новое постановление, согласно которому табачные компании должны будут оплачивать уборку окурков, которые разбрасывают курящие граждане.

Об этом сообщает The Guardian.

Производители сигарет также будут нести ответственность за информирование общественности о том, что нельзя выбрасывать окурки в общественных местах. Остается неизвестным, как будет реализована вышеупомянутая мера. Предполагается, что табачные компании переложат расходы на потребителя, создав еще один стимул отказаться от привычки.

Постановление является частью пакета мер, направленных на сокращение количества отходов и увеличение объема вторичной переработки. Меры включают запрет на одноразовые пластиковые столовые приборы и тарелки, ватные палочки, чашки из пенополистирола и пластиковые соломинки, а также сокращение использования пластиковой упаковки для пищевых продуктов.

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