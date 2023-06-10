



Сюрприз для ОПЕК+: Саудовская Аравия ударила по спекулянтам

В Саудовской Аравии решили добровольно сократить добычу нефти в июле. Это послужило настоящим сюрпризом для других стран ОПЕК+, сообщило Reuters. Эр-Рияд не раскрывал свой план партнерам на недавних переговорах в Вене и объявил о наибольшем снижении добычи уже после их завершения.



На встрече в Вене 4 июня Саудовская Аравия, Россия и другие страны-члены ОПЕК+ договорились продлить общие ограничения на добычу нефти в 2024 году. В ходе переговоров о планах Эр-Рияда добровольно сократить свою добычу в июле с 10 до 9 миллионов баррелей в сутки речь не шла.



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман анонсировал наибольшее сокращение нефтедобычи в стране за последние годы сразу после завершения переговоров в Вене. Он назвал это решение “саудовским леденцом на палочке”.



“Мы всегда хотим добавить интриги. И не хотим, чтобы люди пытались предсказать, что мы сделаем”, – сказал он. “Рынок нуждается в стабилизации”.



За несколько дней до встречи ОПЕК+ министр пообещал нанести ущерб спекулянтам, открывающим короткие позиции по нефти (то есть желающим заработать на падении ее стоимости), и посоветовал им быть наготове.



Источники Reuters считают, что в преддверии встречи в Вене Саудовская Аравия понимала, что ей будет сложно достичь продления ограничений на добычу нефти от ОАЭ и России. Однако Эр-Рияду удалось добиться такого решения ОПЕК+. При этом Россия избежала дальнейшего сокращения, Анголе и Нигерии были установлены квоты, не требовавшие реальных сокращений, повышенную квоту получили ОАЭ.



Сразу после неожиданного решения Эр-Рияда сократить добычу в июле на 10% баррель нефти Brent подорожал более чем на 3% до $78,63. Позже динамика изменилась на фоне опасений по поводу темпов глобального экономического роста и спроса на сырье. Днем 9 июня фьючерсы на Brent стоили $75,96, нефть WTI подешевела на 0,02% (до $71,27 за баррель).