Стейблкоин-гигант Circle выбрал Францию для своей европейской штаб-квартиры

Стейблкоин-гигант Circle Internet Financial Ltd. планирует разместить свою европейскую штаб-квартиру в Париже, ссылаясь на благоприятный крипто-климат, созданный правительством президента Эммануэля Макрона, пишет Bloomberg.



Американская компания будет использовать Париж в качестве базы для расширения в Европейском Союзе, сказал в интервью гендиректор Circle Джереми Аллейр. Он будет опираться на существующее присутствие Circle в Дублине и Лондоне.



"По коммерческим и политическим причинам мы считаем Францию подходящим центром для нас, поскольку мы стремимся расширить наш бизнес в Европе", - сказал Аллейр, отметив, что Париж станет базой для цифровых активов компании и для размещения ее нового продукта - EUROC, стейблкоина, который будет обеспечен евро один к одному.



Circle подала заявку в Управление рынков Франции на регистрацию в качестве поставщика цифровых активов и в банковское управление, сказал Аллер.



Общий оборот стейблкоина USDC от Circle упал примерно на $8 млрд в марте до $35,6 млрд, c пика в $44 млрд до недавнего кризиса в банковском секторе.